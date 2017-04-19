Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Çay ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 13 kilo 655 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çay ilçesindeki arama noktasında bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, iptal edilen benzin deposuna gizlenmiş 13 kilo 655 gram esrar ele geçirdi.



Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyele sevk edilen zanlılar tutuklandı.