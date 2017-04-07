Afyonkarahisar'da Trafik Kazası, Biri Ağır 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasın biri ağır 2 kişi yaralanırken, Antalya bağlantılı yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.



Kaza bu sabah saat 09.00 sıralarında Antalya yolu üzerindeki Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. İddialara göre; kavşaktan kontrolsüz çıkan Süleyman Ertürk'ün (62) kullandığı 20 V 3869 plakalı araç, Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gitmekte olan Sadık Selek'in kullandığı 78 AS 660 plakalı araç çarptı. Kazada ağır yaralana Süleyman Ertürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı Sadık Selek'in tedavisi Sandıklı Devlet Hastanesinde sürüyor.



Kaza nedeni ile Afyonkarahisar Antalya karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar vatandaşların yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR