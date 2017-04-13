Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dinar ilçesine bağlı Dikici köyü yakınlarında Tevfik Cakcak (76) idaresindeki 32 AC 269 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Takla atıp sonrasında ters dönen otomobilde Tevfik Cakcak ve eşi Emine Cakcak yaralandı.



Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekibi yaralı Tevfik Cakcak'ı sıkıştığı otomobilden çıkardı.



Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.