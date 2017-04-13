Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde takla atan otomobildeki yaşlı çift ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza Dinar ilçesine bağlı Dikici köyü yakınlarında meydana geldi. Tevfik Cakcak (76) idaresindeki 32 AC 269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla attıktan sonra ters dönen otomobilde Tevfik Cakcak ve eşi Emine Cakcak yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Tevfik Cakcak sıkıştığı otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesi sonucu çıkarılabildi. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR