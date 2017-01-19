Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Bozkurt yönetimindeki 64 KL 305 plakalı otomobil, Dinar ilçesi Dörtyol döner kavşakta Dinar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine derslerine yetişmeye çalışan S.Ö (17) yönetimindeki 64 HA 2196 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, S.Ö (17) ile G.T (16) ağır yaralandı.
Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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