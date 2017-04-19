Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 19 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Ahmet Ç., yönetimindeki 03 SK 073 plakalı Şuhut Belediyesine ait yolcu otobüsü 26. kilometresinde İlhan Ö., idaresindeki 03 SG 044 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 19 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan bazıları ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, birçoğunun ise ambulanslarda edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR