Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 19 Yaralı
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çaylak idaresindeki 03 SK 073 plakalı Şuhut Belediyesine ait yolcu otobüsü Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 26. kilometresinde İlhan Özkan yönetimindeki 03 SG 044 plakalı kamyonetle çarpıştı.
19 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.