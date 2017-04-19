Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 19 Yaralı

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 19 Yaralı

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çaylak idaresindeki 03 SK 073 plakalı Şuhut Belediyesine ait yolcu otobüsü Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 26. kilometresinde İlhan Özkan yönetimindeki 03 SG 044 plakalı kamyonetle çarpıştı.

19 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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