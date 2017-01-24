Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ercüment Bülbül idaresindeki 65 EN 079 plakalı otomobil, Dinar-Çay karayolunun 15'inci kilometresinde Ali İhsan Gümüş yönetimindeki 50 AG 157 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada, sürücü Bülbül hayatını kaybetti, otomobildeki eşi Hatice ile çocukları Adil Ahmet (3) ve Zeynep Bülbül (14) yaralandı.



Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.