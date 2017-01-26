Otomobil TIR'ın Altına Girdi:1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza dün gece Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 41. kilometresi, Güney köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi.

KAZADA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kar yağışının etkili olduğu kentte buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği iddia edilen kazada, Bilal Balcı yönetiminde otomobil, Serkan Ö., idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Balcı, sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, Erdoğan Eryılmaz (33) ve Gülay Demir (60) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü ve yaralılar olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldılar. Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.