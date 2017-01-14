Afyonkarahisar'da Şüpheli Ölüm

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evinde tek başına yaşayan kişi ölü bulundu.





Edinilen bilgilere göre Ece mahallesi İstasyon Caddesi'nde oturan Mehmet Mercan'ın (67) yaklaşık bir haftadır camiye gelmediğini fark eden arkadaşları yakınlarına haber verdi. Mercan'a yakınları da ulaşamayınca durumu polise bildirdi.



Eve itfaiye yardımıyla giren polis Mercan'ı yatak odasında ölü buldu.



Mercan'ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.