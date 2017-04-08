Afyonkarahisar'da Silahla Yaralama

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, asker eğlencesinde havaya ateş açan kişinin tabancasından çıkan mermiyle 23 yaşındaki bir genç kolundan vurularak yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çay ilçesine bağlı İnli köy meydanında yakın zamanda askere gidecek gençler için asker eğlencesi düzenlendi.



İddialara göre, eğlencede sahneye çıkan magandalar havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada Fatih Y. (23) isimli genç kolundan vuruldu.



Fatih Y, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Genci vuran kişinin yakalanması için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.