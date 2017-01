Afyonkarahisar'da Sebze ve Meyve Fiyatları

Afyonkarahisar'da pazarcı esnaf soğuk hava şartlarının sebze ve meyve fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, her mevsimde kazananların ise komisyoncuların olduğundan dert yakındılar.



Kentte kurulan semt pazarlarındaki esnaflar sebze ve meyve fiyatlarını değerlendirerek, kış mevsiminin çarşı, pazardaki fiyatları olumsuz etkilediğini kaydetti. Kış meyvelerinden portakal, mandalina gibi ürünlerin mevsimine göre fiyatlarının uygun olduğu belirtilirken, muz gibi yaz meyvelerinin ise fiyatlarının yüksek olduğu aktarıldı. Pazarcı esnafının buluştukları ortak nokta ise sebze ve meyve satışlarından tek kazananların komisyoncular olduğu fikri yönünde.



Pazarda uzun yıllardır portakal ve mandalina satan esnaflardan Selahattin Çelikkol, satışlardan pazarcıların değil, komisyoncuların kazandığını belirterek, "Soğuk hava ve kış fiyatları fazla etkilemedi. Portakal 4 kilogramı 5 TL ve biz kiloda 10-15 kuruş fazla bir şey kazanmıyoruz. Komisyoncular kazanıyor, pazarcılar, esnaf kazanmıyor" diye konuştu.



"Vatandaş kızıyor, kızmakta da haklı"



İbrahim Özcan isimli esnafta komisyonculardan dert yakınarak sattıkları ürünlerden kendilerinin fazla bir şey kazanmadığını bazen de zararına satış yaptıkların öne sürdü. Özcan, "Fiyatlar can yakıyor, o derece pahalı. Muzun alınışı 3, 80 TL, satışı 3,50 TL. Halci kazanıyor, esnafın bir şey kazandığı yok. Soğuk hava ve kış fiyatları etkiledi, 80-90 kuruşluk bir zam var. Vatandaş kızıyor, kızmakta da haklı ama, biz de mağdur durumdayız" dedi.



"Hava düzelince fiyatlar düşer"



Pazarda domates ile birlikte çeşitli sebzeler satan Asım Baş ise, havaların ısınmaya başlaması ile fiyatların düşeceğini söyleyerek, bunun da zamanla olacağını dile getirdi. Diğer pazarcı esnafı gibi Baş'ta komisyonculardan yana serzenişte bulunarak şunları söyledi:



"Fiyatlar domatesine göre değişiyor. Salkım türü var, ekşili, düzü var. Salkımlar 4 TL, kırmızılar 3,5 lira, biraz açık renkte var 2 TL yani domatesine göre sınıf sınıf ayrılıyor. Kazanan aracılar bizim kazandığımız 50-75 kuruş. Fazla bir kar miktarı yok yani. Hava düzelince fiyatlar düşer bu bir an da olmaz zamanla hava ısındıkça fiyat düşer yani."



Öte yandan, alışverişi çıkan vatandaşlar ise fiyatların mevsimine göre uygun olduğunu ve yaklaşık 50 TL'lik bir harcama ile çantalarını doldurduklarını söylediler. - AFYONKARAHİSAR