Afyonkarahisar'da, Referandumda "Evet" Oyunun En Fazla Olduğu İlçeler Belli Oldu

Afyonkarahisar'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasında kayıtlı seçmen sayısına göre en fazla "evet" oylarının çıktığı ilçeler belli oldu.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin olmayan sonuçlarına göre sandıkta kent merkezinden sonra "evet" oranın en yüksek olduğu ilçeler şöyle:



31 bin 882 seçmenin bulunduğu Bolvadin'de 27 bin 331 kişi sandığa giderken bunlardan 19 bin 397'si "evet", 7 bin 33 ise "hayır" dedi.



29 bin 958 seçmeni olan Sinanpaşa ilçesinde 26 bin 649 kişi oy kullanırken bunlardan 18 bin 390 "evet" derken, 7 bin 476 kişi ise "hayır" oyu kullandı.



İscehisar'da 16 bin 218 kayıtlı seçmenden 15 bin 104 kişi sandık başına giderken, 11 bin 371 kişi "evet" oyu, 3 bin 477'si ise referandum da "hayır" dedi.



Kent genelinde en fazla "evet" oyu çıkan ilçelerden bir diğeriyse İhsaniye oldu. 19 bin 673 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 18 bin 257 kişi sandık başına giderken bunlardan 13 bin 273'ü "evet" oyu verdi.



Kentin en büyük ilçelerindeki referandum sonuçları



Kentin en büyük ilçelerinden olan Sandıklı, Dinar ve Emirdağ'da da referandum sonuçları kesin olmamakla birlikte belli oldu. Buna göre Sandıklı ilçesinde kayıtlı 41 bin 127 seçmenden 35 bin 629 kişi oy kullanırken, 22 bin 642 kişi "evet" derken, 11 bin 978 kişi "hayır" oy verdi.



Yine 141 sandığın kurulduğu ve 34 bin 880 seçmenin bulunduğu Dinar ilçesinde ise 30 bin 188 kişi oy kullandı. Dinarlıların 15 bin 500 "evet" derken, 13 bin 779 kişi ise "hayır" dedi.



Bir başka büyük ilçe Emirdağ'da ise 28 bin 49 kayıtlı seçmenden 21 bin 378'i sandık başına giderken, Emirdağlı seçmenlerden 12 bin 61'i "evet", 8 bin 811'i ise "hayır" oyu kullandı. - AFYONKARAHİSAR