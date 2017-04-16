Afyonkarahisar'da oy verme işlemleri başladı



Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri başladı.



Afyonkarahisar'da saat 08.00'de okullara kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan ve üzerinde 'evet' ve hayır' yazan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı. Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu'ndaki sandıklarda oy kullanan seçmenlerden bazıları "Oyumuzu kullandık. Seçimin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Afyonkarahisar'da 1680 sandıkta toplam 500 bin 722 seçmen oy kullanacak. Afyonkarahisar il genelinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda oy kullanma işlemlerinin sorunsuz ve olaysız başladığı belirtildi.



(Tür: Yurt)