Afyonkarahisar'da Oy Verme İşlemi Başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemi Afyonkarahisar'da başladı. Kentte toplamda bin 680 sandık kurulduğu ve 500 bin 722 seçmenin olduğu belirtildi.



Kentte oy verme işlemi sabah 08.00'da başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre kent merkezi ve merkeze bağlı köy ve beldelerde 190 bin 246 seçmen için 531 sandık kurulduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR