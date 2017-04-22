Afyonkarahisar'da Minik Eller Resim Sergisi

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, minik eller resim sergisi açıldı.



Taş Medresede açılan sergiye, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı.



Yalçın, resim sergisinin, 23 Nisan'a özel olarak hazırlandığını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:



"Sergiyi Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği (AGSADER) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarının öğrencileri düzenledi. Gerçekten öğrencilerimiz çok güzel resimler yapmışlar. Gerek sulu boya gerekse de kuru kalem çalışmalarında. 23 Nisan'a özel bir sergi olduğu her halinden belli. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen bütün çocuklarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."



Yalçın, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayram olduğunu anımsatarak, serginin de günün ruhuna uygun olduğunu vurguladı.



AGSADER Resim Eğitmeni Zeynep Gürman, 2016-2017 eğitim öğretim yılında çocuklar için bir resim atölyesi oluşturduklarını belirterek amaçlarının sanatı küçük yaşta sevdirmek olduğunu kaydetti.



Gürman, sergide 35 öğrencinin 120 eserinin yer aldığını kaydetti.