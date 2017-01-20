Afyonkarahisar'da Karne Heyecanı

Afyonkarahisar'da, Nene Hatun Anaokulundaki minik öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Nene Hatun Anaokulu Uğur böcekleri sınıf öğretmeni Hatice Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere tatilde gezmelerinin yanı sıra bol bol anne ve babaların çocuklarına kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Işık, çoğu öğrencisinin bu yıl ilk defa karne aldığını söyledi.



Daha sonra karnelerini alan minik öğrenciler, velileriyle büyük heyecan ve sevinç yaşadı.