- Yoğun kar yağışından görüntü

Kaza yapan araçlardan detaylar

Kaza sonrası kapanan yolda kalan araçların çıkma çalışması

Yolda kalan vatandaşlarla röportaj

Detaylar Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Ankara ve Antalya karayolunda kayan tırlar yolun kapanmasına neden oldu.

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Afyonkarahisar'ı, Ankara, Antalya Kütahya ve Uşak'a bağlayan karayollarında kar yağışı dolayısıyla uzun araçlar yüzünden trafik kapanma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun Köroğlu Beli ile 20. kilometresinde kar ve buzlanma yüzünden iki tır kayarak yolu kapattı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 41. Kilometresinde Başağaç rampalarında kayan tır da yolun kapanmasına neden oldu.

Yaklaşık bir saat kapalı kalan karayolları kaza yerine çağrılan çekicilerin yardımı ile trafiğe açılabildi.

Afyonkarahisar Bölge Trafik ekipleri, Antalya, İzmir, Uşak ve Ankara istikametine büyük araçların ve zinciri olmayan küçük araçlardan zinciri olmayanlara geçiş izni vermiyor. Tırlar ve kamyonlar, şehir içinde uygun alanlarda depolanıyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini yitireceği, sabah saatlerinde yeniden kar yağışı beklenildiği öğrenildi.