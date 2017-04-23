Afyonkarahisar'da Kar Sürprizi

Afyonkarahisarar'da sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından kent yer yer beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü.



Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin dün yaptığı hava durumu tahmini doğru çıkarken, kentte dün gece sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Hafta içinden itibaren devam eden yağmur yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından kent yer yer beyaz örtü ile kaplandı. Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da kar yağışı altında yapıldı. Öğrenciler ve protokol üyeleri kar yağışı altından çelenk sunumu yaptı. Arabaların üstünün karla kaplandığı kentte park ve bahçeler de yağan kardan nasibini alarak beyaza büründü.



Nisan ayı ortasında kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zaman zaman zorluk yaşadı. Şemsiyeleri yanında olan vatandaşların ise olmayanlara göre daha şanslı oldukları gözlendi. Kar yağışının öğlen saatlerinde sona ereceği öğrenilirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri olan 12-14 derecenin altında olması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR