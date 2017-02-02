Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da durdurulan bir tankerde yapılan aramada 118 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı.



Yürütülen çalışmalar kapsamında Konya-Afyonkarahisar karayolundan kente giriş yapan M.S.D'nin kullandığı bir akaryakıt tankeri, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde durduruldu.



Yapılan aramada, tanker içerisinde gizlenmiş 118 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.