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Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da 33 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da 33 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine şehir merkezinde bir tanker durdurarak arama yaptı.

Aramada, tanker içerisine gizlenmiş 33 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar, Sigara, Afyon
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