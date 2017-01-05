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Afyonkarahisar'da Iş Yeri Yangını

Afyonkarahisar'da Iş Yeri Yangını

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Afyonkarahisar'da iş yeri yangını Olay yerinden detaylar İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Yesilyol caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Afyonkarahisar'da Iş Yeri Yangını

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Afyonkarahisar'da iş yeri yangını
Olay yerinden detaylar
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Yesilyol caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında ikisi çocuk 3 kişi yaralanırken içeride olduğu düşünülen bir çocuğun ise arama çalışmaları devam ediyor.

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