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Afyonkarahisar'da iş yeri yangını

Olay yerinden detaylar

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Yesilyol caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında ikisi çocuk 3 kişi yaralanırken içeride olduğu düşünülen bir çocuğun ise arama çalışmaları devam ediyor.