Afyonkarahisar'da Helikopter Destekli Deprem Tatbikatı

AFYONKARAHİSAR İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından helikopter destekli deprem tatbikatı yapıldı.



Öncesinde yapılan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında olası afette kurumların alacağı görevler ve koordinasyon konusunda eksiklikler ele alındı. Toplantı sonrasında AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde uluslararası standartlarda hazırlanan eğitim parkurunda deprem tatbikatı yapıldı.



AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112, Afyonkarahisar Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü öğrencilerinden oluşan 150'ye yakın personelin katıldığı tatbikatı Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve protokol üyeleri izledi.



EĞİTİMLİ KÖPEKLER KULLANILDI



Tatbikat senaryo gereği Afyonkarahisar kent merkezinde büyüklüğü 6.4 olan ve çevre illerde de hissedilen depremin meydana geldiğinin haber verilmesiyle başladı. Tatbikatta yıkılan binaların bulunduğu yere ilk ulaşan polis ekipleri olurken, olay yerine ulaşan ekipler önce yakınlarını kaybeden kişileri yıkılan binalardan uzaklaştırarak sakin olmalarını sağladı. Bağırarak yardım isteyen ve polise aile üyelerinin öldüğünü söyleyip içeriye girmeye çalışan öğrencilerin performansları gerçeği aratmadı.



Deprem sonrası çıkan yangınlara itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, AFAD kurtarma ekipleri bölgeyi kordona alarak vatandaşı uzaklaştırdı. Binalardaki yaralılar kurulan halat ve makaralı sistemle dışarı çıkarılarak görevliler tarafından sedyeyle UMKE ekiplerine teslim edildi. AFAD Dağcılık Timi'nde görevli teknisyenler de senaryo gereği çöken yüksek bir binaya halatla tırmanarak kurdukları sistemle yaralıyı sedyeyle aşağı indirdi. Yaralı Ankara'ya götürülmek üzere hava ambulansına bindirildi. Tatbikat Dağcılık Timi'nin kuleye dev Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.



AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, yapılan her tatbikatın afetlere daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacağını söyledi. Tatbikata çok sayıda kurumun katıldığını belirten Buldan, "Başarılı bir tatbikat icra ettik. Yaklaşık 150 personelin katıldığı bir çalışmaydı ve etap etap gerçekleştirilen bir çalışma oldu. Bunun sebebi de işbirliğini, kapasitemizi geliştirmek, durumumuzu görmek ve bu bağlamda arkadaşlarımızın yeterliliğini ve yetkinliğini test etmekti" diye konuştu.



Tatbikatı izleyen Vali Aziz Yıldırım ve Milletvekili Ali Özkaya, görev alan personeli teşekkür ederek, başarı diledi. - Afyonkarahisar