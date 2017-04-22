Afyonkarahisar'da Hava Durumu

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde kentte bugün hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiği kaydedilerek, zirai don uyarısında bulunuldu.



Kentte geçtiğimiz hafta aniden düşen hava sıcaklıklarının hafta sonu daha fazla azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği aktarıldı. Yağmur yağışının devam edeceği yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurun beklendiği ifade edildi. Yağışla birlikte havaların iyice soğumasının beklendiği kentte sıcaklıkların ise hafta başında yükselebileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR