Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muhammet Salih Çakır yönetimindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Araçtaki Emine Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araca ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Emine Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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