Afyonkarahisar'da Fetö/pdy Soruşturması

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerindeki ceza infaz kurumlarında çalışan 25 kişi gözaltına alındı.



Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatı olduğu tespit edilen Bolvadin Kapalı ve Emirdağ Açık ceza infaz kurumlarında görevli 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.