Afyonkarahisar'da Fetö/pdy Soruşturması

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 kişinin daha gözaltına alınması ile sayı 16'ya yükseldi.



Örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce melekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında dün yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.