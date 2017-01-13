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Afyonkarahisar'da Fetö/pdy Soruşturması

Afyonkarahisar'da Fetö/pdy Soruşturması

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Fetö/pdy Soruşturması

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 9 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Y.K'nin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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