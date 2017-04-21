Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu



*- AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişiden 29'u polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerden 28'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 12 şüphelinin de yakalanması için alışmalarını sürdürüyor.