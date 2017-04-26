Afyonkarahisar'da Fetö Operasyonuna 9 Tutuklama

AFYONKARAHİSAR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlar sonucu haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 kişiden 16'sı önceki gün gözaltına alındı. 2014 yılından sonra örgüt toplantılarına katıldığı, 'ByLock' kullandığı ve örgüte 'himmet' adı altında maddi destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 9'u işlemlerinin ardından tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. - Afyonkarahisar