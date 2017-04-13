Afyonkarahisar'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından operasyon yapıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar arasında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamudan ihraç edilen eski memurlarında bulunduğu kaydedildi. Şahısların cep telefonlarında FETÖ'nün haberleşme sistemi olan "ByLock" isimli mesajlaşma programına da rastlandığı ifade edildi.



Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR