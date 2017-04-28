Afyonkarahisar'da Fetö Operasyonu: 25 Gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolvadin ve Emirdağ cezaevlerinde görevli 25 personel gözaltına alındı.



Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantıları tespit edilen Bolvadin Kapalı ve Emirdağ Açık Ceza İnfaz kurumlarında görevli 36 personel hakkında gözaltı kararı verildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ez zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Afyonkarahisar