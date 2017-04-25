Afyonkarahisar'da Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Afyonkarahisar'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün mesajlaşma programı olan "ByLock" kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 20 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. TEM görevlileri tarafından yapılan planlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişinin ise arandığı bildirildi.



Öte yandan, gözaltına alınan 13 şüpheli şahsın soruşturması tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR