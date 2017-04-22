Afyonkarahisar'da Fetö'den 15 Tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 15'i tutuklandı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifade veren şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 26'sı tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları, örgüte 'himmet' adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor. - Afyonkarahisar