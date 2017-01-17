Afyonkarahisar'da Fetö'den 1 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 1'i tutuklanırken, 8'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Sandıklı ilçesi ve kent merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı. Operasyonda, aralarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu personellerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 10 kişiden 9'u dün adliyeye sevk edilmişti. Gece geç saatlerde mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i tutuklanırken, 8'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR