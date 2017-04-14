Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında 2 kişi ağır yaralanırken, alevlerin sardığı fabrikada yangını söndürmek itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangının işletmenin gaz tanklarının olduğu bölümde başladığı öne sürüldü. Hexan diye adlandırılan gazın parlaması ile başlayan yangında alevlerin kısa sürede fabrikanın bir çok bölümünü sardığı belirtildi. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken olayda ilk belirlemelere göre Yusuf Kalaycı (36) ve Sedat Taşar (30) isimli işçilerin yaralandıkları kaydedildi. Yangına yaklaşık 20 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, 2 saatten bu yanan yapılan çalışmalar da yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bazı fabrika çalışanlarının ellerinde yangın tüpleri ile alevlere yakın bir yerde beklemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.



Öte yandan, yangından yaralanan 2 işçinin de vücudunda ağır yanıklar olduğu öğrenildi.



(Gökten Ceylan/İHA)