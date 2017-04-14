Afyonkarahisar'da fabrika yangını: 2 yaralı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında yangın meydana geldi. Yangında 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangından patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangında 2 kişi yaralanırken yangına müdahale amacıyla 20'ye yakın itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 1 saattir süren yangını söndürmek amacıyla itfaiye ekiplerinin çalışmaları olay yerinde devam ediyor.