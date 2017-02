Afyonkarahisar'da Ekmeğe Zam

Afyonkarahisar'da, 10 kuruşluk zammın ardından 250 gramlık ekmeğin fiyatı 80 kuruş oldu. Fırıncılar ekmeğe başta un ve diğer temel giderlere zam geldiği için fiyat artışı yaşandığını belirtirken, vatandaşla ise fiyatın yüksek olduğunu kaydederek zamma tepki gösterdiler.



Yapılan zamda fırıncılar haklı olduklarını ifade ederken, ayrıca yaklaşık 3 yıldan bu yana kentte ekmek fiyatının artmadığını hatırlattılar. Zamla ilgili bilgisine başvurulan ekmek ve unlu mamuller işletme sahibi Adnan Aşkar, ekmek zammında özellikle un fiyatlarına yapılan yaklaşık yüzde 50'lik zam oranın etkili olduğunu vurguladı. Un ile birlikte ekmek yapımında kullanılan bir çok ürüne zam geldiğini dile getiren Aşkar, "Biz ekmeğe uzunca bir süredir hiç zam yapmamıştık ve tahammül edebildiğimiz noktaya kadar gidelim istemiştik. Yaklaşık 3 sene civarında zam olmadı. 3 sene önce 50 TL'ye alabildiğimiz un zaman içerisinde yani şu an da 75 TL'ye kadar çıktı. 50 kiloluk bir unun fiyatı 75 TL'ye kadar çıktı. Ayrıca bilindiği gibi her sene asgari ücret yani işçi ücretleri yükseliyor. Kira giderleri yükseliyor, tahammülümüzün son noktasına geldik ve çok olmamak şartı ile bizi zarardan kurtaracak kadar 10 kuruşluk bir zam yaptık ekmeğe. İnşallah bunu uzunca bir süre devam ettirmek niyetindeyiz. Bununla beraber maya fiyatları da neredeyse 2 misline çıktı. Tabi bunların bir çoğu dolara endeksli şeyler. Maalesef memleketimizin durumu belli bir kısın insanlar ülkemiz ile oynuyor. Doların nerelerde geldiğini hepimiz biliyoruz, inşallah geriye düşecek. Fakat şu an da durumumuz bu. Döviz kurunda keşke azalış olsa da bizde vatandaşımıza daha ucuza ekmek yedirebilsek. Ama bildiğiniz gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekmek 1,25 TL'ye kadar çıktı. Hatta bazı küçük illerde 1 TL'ye çıktı. Ama biz cüzi bir zam yapmaya çalıştık. İnşallah un fiyatları ileride düşer, dolar geri gelir, mahsulümüzün durumu iyi olur ve un fiyatları da düşerse elbette geri çekmek isteriz. Bizim işimizin yüzde 90'nı vatandaşa hizmettir" diye konuştu.



"Kısa vadede başka bir zam gözükmüyor"



Bir başka ekmek ve unlu mamuller işletmecisi Abdullah Soydan da ekmeğe yapılan zamda başta yüksek un fiyatları olmak üzere ekmek yapımında ihtiyaç duyulan diğer temel malzemelerin fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti. Kısa vade de başka bir zammın söz konusu olmadığını da kaydeden Soydan, "Ekmek fiyatlarında çevremizdeki illere göre en uygun fiyat Afyon'da. Piyasa şartlarına göre en düşük ekmek fiyatı ilimizde, yüksek kar beklemeden çalışıyoruz yani aşırı bir karın peşinde değiliz. Bölgemizin en ucuz ekmeğini Afyon'da satıyoruz. Kısa vadede başka bir zam gözükmüyor. Bu yıl için bu zam yeterli. İlerleyen dönemler içinse döviz kuru ve un fiyatlarında çok anormal bir artış olmaz ise ekmek zam görmez. Şu an da ekmeğe yaptığımız zam yerinde bir karardır" dedi.



Ekmek zammına tepki gösteren vatandaşlar ise zam kararını doğru olmadığını savundular. Temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğin fiyatının 80 kuruş olmasının yüksek bir fiyat olduğunu kaydettiler. - AFYONKARAHİSAR