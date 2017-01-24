Afyonkarahisar'da "Çocuk Evlerinde Yeni Bir Nefes" Projesi

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde yarıyıl tatilinin daha verimli geçirilmesi amacı ile "Çocuk Evlerinde Yeni Bir Nefes" isimli proje başlatıldı.



Proje ile ilgili yapılan açıklamada, gençler arasında özellikle dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonu sürecinde etkili bir araç olunması için projenin uygulamaya başlandığı aktarıldı.



Projenin bir diğer ortağının ise Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün olduğu kaydedildi. Proje kapsamında Çocuk Evlerinde kalan 15 erkek 15 kız toplam 30 gence yönelik Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde 6 Şubat'a kadar devam edecek işaret dili, ebru, resim, taş boyama, satranç, fotoğrafçılık gibi etkinlikler yapıldığı aktarıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca çok sayıda öğretim görevlisi, eğitimci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi tarafından da çeşitli eğitsel seminerler verileceği aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR