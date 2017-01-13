Afyonkarahisar'da "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, "Toplantının amacı, işveren, oda başkanı ve esnafların sorunlarının belirlenmesi, Ankara'ya ulaştırılması ve çözümler bulunmasıdır." dedi.



Arat, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programında yaptığı konuşmada, programının 6 Ocak'ta Konya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatıldığını hatırlattı.



Program kapsamında her hafta 10 farklı ilin farklı heyetler tarafından ziyaret edileceğini ve paydaşlarla buluşulacağını belirten Arat, "Toplantının amacı, işveren, oda başkanı ve esnafların sorunlarının belirlenmesi, Ankara'ya ulaştırılması ve çözümler bulunmasıdır." ifadesini kullandı.



Arat, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sadece Türkiye'de değil dünyada da gördüğümüz bu sıkıntılı sürecin istihdam piyasasına ve ekonomiye bazı olumsuz yansımalarını görüyoruz. İşsizlik oranında küçük bir artış bulunmakta. Ekonomimiz 27 çeyrek aralıksız büyümesine rağmen, son çeyrekte düşüş kaydetti. Burada işverenlerden ve sizlerden beklentimiz, Türkiye'nin geleceğine olan inancınızı pekiştirmek için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da elinizi taşın altına koymaya devam ettirmenizdir. Biz de bu konuda sizin için elimizden gelen desteği vermek için buradayız. Afyonkarahisar'da ve Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR'un çok önemli teşvik programı var. Bunların anlatılmasında bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu teşviklerden daha kolay yararlanılabilmesi için gerekli konuları da burada konuşacağız."