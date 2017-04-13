Afyonkarahisar'da Bonzai İçen Bir Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da bonzai içtiği iddia edilen 22 yaşındaki bir genç ölü bulundu.



Edinilen bilgilere göre olay, Dairecep Mahallesi Nuh Caddesindeki metruk bir binada meydana geldi. İddialara göre, temizlik görevlileri çalıştıkları sırada metruk binada bir kişinin morarmış bir şekilde yattığını gördü. Ardından görevliler durumu polis ve 112 Acil Servise bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Ömer A. isimli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde şahsın bonzai diye adlandırılan uyuşturucu maddeyi kullanarak krizi girdiği ve bunun da ölümüne neden olduğu tespit edildi.



Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR