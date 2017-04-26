Afyonkarahisar'da Bin 57 Konut Hak Sahiplerine Dağıtıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Afyonkarahisar'da yapılan bin 57 konut hak sahiplerine dağıtıldı. Kura çekiminde ayrıca şehit aileleri ve gazilerde ev sahibi oldu.



TOKİ tarafından Zafer Mahallesinde yapımı devam eden konutlarda başvuruda bulunup almaya hak kazananlar için daire belirleme kura töreni yapıldı. Hak sahipleri dairelerine Afyonkarahisar 6. Noteri Ali Baykal, huzurunda gerçekleştirilen kurayla kavuştu. Atatürk Spor Salonunda yapılan törene AK Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ege şehit aileleri, gaziler, emekliler ve yüzlerce vatandaş katıldı.



Kura çekiminde öncelik şehit yakınları, gaziler, engelliler ve emeklilere verildi. Sonrasında ise 3+1 konutların hak sahibi belirleme kuraları çekildi. Kura da isimleri çıkan vatandaşların mutlulukları ise görülmeye değerdi. Kendilerine çıkan konutların blok ve kapı numarasını not eden vatandaşlar sevinçlerini ise yakınlarına sarılarak gösterdiler. - AFYONKARAHİSAR