Afyonkarahisar'da Asker Adayları İçin Uğurlama Programı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen asker uğurlama gecesinde konuşan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekerek, "Bu mücadele, son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.



Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 1997/1 tertip asker adayları için asker uğurlama gecesi düzenlendi. İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral. Şahin Kılıçaslan'ın da katıldığı gecede asker adaylarına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Şahin Kılıçaslan'ın yanı sıra Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Muhtarlık Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu, Zabıta Müdürü Murat Gürsan, mahalle muhtarları ve çok sayıda asker adayı katıldı. Sosyal Tesislerde toplu olarak yenilen yemeğin ardından, Selçuklu Camii İmam Hatibi Veysel Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.



Gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, her tertip döneminde askere gidecek gençlerle bu etkinlik vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.



1997/1 tertip asker adaylarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan ise, Türk milletinin her karış toprağını şehitler ve gazilerin kanıyla suladığını belirterek, "Her ferdinin emeğiyle teriyle yoğurduğu Anadolu coğrafyasında yaklaşık 1000 yıldır varlığını sürdürmektedir. Bizim bu güzel coğrafyadaki varlığımız tarih boyunca sözde medeniyet beşiği olan Avrupa devletlerini hep rahatsız etmiş ve hep bizi bölmeye, parçalamaya ve ayrıştırmaya çalışarak zayıflatmak ve yok etmek istemişler; ancak Necip Türk Milleti bu oyunlara gelmemiş, Türk İstiklal Harbinde de Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde küllerinden doğmuş, bu coğrafyada varlığını büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar sürdürmüştür. Hepimizin bildiği bir tabir var "Su uyur, düşman uyumaz".Bu tabirin ne kadar anlamlı olduğunu özellikle son dönemlerde yaşadığımız, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik açık ve gizli saldırılar ve düşmanca tutumlardan çok daha iyi anlıyoruz. Bütün bu yaşananlar, bizlerin bu coğrafyada varlığımızı sürdürebilmemizin her şeyden önce birlik ve beraberlik içinde her türlü ayrımcılıktan uzak olarak "Tek millet, tek vatan, tek bayrak tek devlet" anlayışı içinde olmamızın gerekliğini çok açık bir şekilde ortaya koymakta, güçlü bir orduya sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır" dedi.



"Bu mücadele son terörist yok edilinceye kadar, kararlılıkla devam edecek"



Güçlü bir orduya sahip olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugün, gerçekten güçlü bir orduya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ordu neredeyse 35 yıla yakın bir süredir terörle mücadelesini binlerce şehit ve gazi vererek kahramanca yürütüyor. Özellikle 05 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu Terörle Mücadele Harekatını ve 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu Fırat Kalkanı Harekatını tarih boyunca olduğu gibi bugünde şehitler ve gaziler vererek büyük bir özveri cesaret ve kahramanlıkla sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecektir. Bu mücadele son terörist yok edilinceye kadar, kararlılıkla devam edecek, Büyük Türk Milleti terörle mücadelede mutlak başarıya ulaşacak ve bu topraklarda ilelebet var olacaktır. Bundan dost, düşman hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türk milletinin her bir ferdi ayrı ayrı kahraman olmakla birlikte, kendi içinden çok özel anlarda çok özel kahramanlar çıkarmasını dün bildi, bugün biliyor, yarında bilecektir. Bu kahramanların kimler olduğunun hepimiz canlı şahitleriyiz. Şehit P. Kur. Kd.Alb. Sait Ertürk, Şehit P.Astsb. Kd. Bçvş. Ömer Halisdemir, Şehit Polis Fethi Sekin ve isimlerini saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce şehit ve gazimiz gibi. Bu kahraman milletin Bu Kahraman Ordunun bir neferi bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir onurdur" dedi. - AFYONKARAHİSAR