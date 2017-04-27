Afyonkarahisar'da, 47 Emniyet Mensubu Görevden Uzaklaştırıldı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 47 emniyet mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesine göre milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisaki veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.



Görevden uzaklaştırılan emniyet mensupları arasında Afyonkarahisar'dan ise 47 kişinin olduğu öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan kişiler arasında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR