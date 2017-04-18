Afyonkarahisar'da 341 Hasta Sağlık Ekiplerinin Yardımı ile Oy Kullandı

Afyonkarahisar'da 16 Nisanda yapılan anayasa değişiklik referandumunda 341 hastanın İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri birimi koordinesinde evlerinden alınarak oylarını kullanmalarına yardım edildi.



Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halk oylaması öncesinde hastanede yatan ya da evde tedavi gören hastaların ve yakınlarının öncende bilgilendirildiği kaydedildi. 341 hastanın sağlık görevlilerinin yardımı ile demokratik haklarını kullanmalarına yardımcı olunduğunun vurgulandığı açıklamada, "16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşlarımızın en temel haklarından biri olan oy kullanmalarının sağlamak ve halkımızın iradesinin en üst seviyede gerçekleşmesini arzu ettiğimiz için Sağlık Bakanlığı olarak sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olduk. Onları oy kullanmaları için seçim mahalline kadar araçlarımızla taşıdık. Hastanede yatan hastalarımızın ve evinde evde sağlık hizmeti alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, halk oylaması öncesinde bilgilendirilmelerini sağlarken bu hizmetten faydalanmak isteyen hastalarımız da ilgili taleplerini Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'nin 444 38 33 numaralı telefonuna yaptılar. Bu çerçevede talepte bulunmuş olan ve Evde Sağlık Hizmeti Biriminin desteği olmadan oy kullanmaya gidemeyecekleri belirlenen toplam 341 hastamızın adreslerine gidilerek hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşındılar ve oy kullanmalarını müteakiben alındıkları mahalle geri götürüldüler. Sağlık Müdürlüğü olarak Pazar günü halkımızın hizmetinde olan ve hastalarımızın oy kullanmalarına yardımcı olan Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı bütün sağlık personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR