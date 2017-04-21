Afyonkarahisar'da 28 Fetö Şüphelisi Adliyede

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişiden 29'u polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerden 28'i emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



Polis, 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürüyor.



- Afyonkarahisar