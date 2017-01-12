Afyonkarahisar'da 161 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da bir çekicinin dorsesinde 161 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttükleri çalışmalar sonucunda bir çekici durdurularak arama yapıldı.



Yapılan aramada, çekicinin dorsesinde ponza tabir edilen malzemenin alt kısmına gizlenmiş vaziyette 161 bin paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.



Açıklamada olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.