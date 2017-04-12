Afyonkarahisar'da "16 Nisan Referandumuna" Doğru

16 Nisanda yapılacak olan "anayasa değişiklik" referandum unda Afyonkarahisar'da toplamda bin 680 sandıkta 500 bin 722 seçmen oy kullanacak.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre kent merkezi ve merkeze bağlı köy ve beldelerde kurulacak 531 sandıkta 190 bin 246 seçmen oy kullanacak. Kentte en fazla sandık kurulacak ve en çok seçmeni olan ilçeler ise sırası ile şöyle:



Sandıklı'da 141 sandıkta 41 bin 110 seçmen, Dinar'da 141 sandıkta 34 bin 614 seçmen, Bolvadin'de 118 sandıkta 31 bin 258 seçmen, Sinanpaşa'da 112 sandıkta 29 bin 958 seçmen, Emirdağ'da 126 sandıkta 28 bin 49, Şuhut'ta 93 sandıkta 27 bin 621 seçmen, Çay'da 77 sandıkta 23 bin 485 seçmen, İhsaniye'de 74 sandıkta 19 bin 673 seçmen, İscehisar'da 50 sandıkta 16 bin 218 seçmen Sultandağı'nda 48 sandıkta 12 bin 508 seçmen oy vermek için sandık başına gidecek.



Kentte 10 bin ve altında seçmenin sandık başına gideceği ilçeler ise şunlar olacak:



29 sandık kurulacağı Çobanlar ilçesinde 8 bin 913 kişi, 32 sandığın kurulacağı Dazkırı'da 8 bin 404 kişi, 30 sandığın olacağı Başmakçı'da 7 bin 871 kişi, 28 sandığın kurulacağı Hocalar ilçesinde 7 bin 378 kişi oy kullanacak.



Kentte en az seçmeni olan 5 bin 646 ile Evciler ilçesinde 19 sandıkta, 5 bin 729 seçmeni olan Bayat'ta 23 sandıkta, 2 bin 41 ile Kızılören ilçesinde ise kurulacak 8 sandıkta seçmenler oy verme işlemi gerçekleştirecek.



Kentte toplamda 436 mahalle, 423 köy ile birlikte toplamda 859 muhtarlık bölgesinde oy kullanılacak.



Öte yandan, kentte 6 cezaevinde kurulacak olan sandıkta da tutuklu ve hükümlüler oy verme işlemi gerçekleştirmiş olacak. - AFYONKARAHİSAR