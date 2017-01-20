Afyonkarahisar'da, 133 Bin 800 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

Afyonkarahisar'da 133 bin 800 öğrenci dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler.



İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda yapılan karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere iyi tatiller temennilerinde bulunan Yalçın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklaması gereği yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini söyleyerek, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Tatili iyi bir şekilde değerlendirmelerini isteyen Yalçın, "İkinci yarıda zinde ve çalışkanlığınızın üst düzeyde olacağı bir şekilde buraya gelmenizi istiyoruz. Karnesinde notları kötü olanlar üzülmesin, karne notlarınız sizlerin başarılı veya başarılı olduğunuz anlamına gelmiyor. Daha çok çalışarak, kitap okuyarak, dersleri daha iyi dinleyerek, kendinizi geliştirebilir başarınızı arttırabilirsiniz" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından karne dağıtım törenine geçildi. Yalçın, öğrencilere karnelerini dağıtarak takdir belgesi alan öğrencileri tebrik etti.



Kentteki tüm okullarda karne sevinci yaşanırken, 27 Ağustos İlkokulu öğrencileri de aldıkları karneler ile tatile girdiler.



Karnelerinin yanında takdir ve teşekkür gibi başarı belgeleri alan öğrencilerin yüzü gülerken, alamayanların ise hüzünlü oldukları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR