Afyonkarahisar'da 12 Ayrı Fetö Davasının Görülmesine Devam Edildi

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik görülen 12 ayrı davada toplamda 3 kişi beraat ederken, 9 kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Afyonkarahisar Adliyesinde görülen 12 ayrı FETÖ davasının duruşmaları bugün yapıldı. Duruşmalara tutuklu sanıklar Ali Ç., Ümit E., Basri E., Musa K., Mustafa A., Yılmaz T., Hakkı Y., Yalçın A., Abdülkadir B., Fatih K., Mehmet Sadık A. ve tutuksuz sanık İbrahim Doğruer katıldı.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün Bolvadin ilçe imamları oldukları iddia edilen Ümit E., ve Musa K.'nın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. FETÖ'nün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları da iddia edilen sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Duruşmada beraat talebinde bulunan sanıkların talebi reddedilirken, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, davanın 17 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesine karar verdi.



6 ayrı davanın sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar verildi



Aynı mahkemede görülen bir başka davada ise kendi adına kayıtlı cep telefonunda ByLock tespiti yapılan Mehmet Sadık A.'nın yargılanmasına devam edildi. Hakkında terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile dava açılan sanık Mehmet Sadık A., bu suçlamayı reddederek kendisinin esnaf olduğunu ve örgütlerle bir ilişkisinin olmadığını öne sürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve durulmanın yine 17 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesine karar verdi.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında ayrı ayrı açılan davalarda tutuklu olarak yargılanan sanıklar Mustafa A., Yılmaz T., Basri E., Fatih K., Yalçın A. ve Hakkı Y. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve davaların 3 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verildi.



Körfez Dershanesinde hizmetli olarak çalışan tutukla sanık beraat etti



15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan eğitim kurumlarının bağlı olduğu Gökkuşağı A.Ş. isimli şirketin avukatlarından Ali Ç. de bugün bir başka davada aynı mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkemede terör örgütü üyesi olmadığını savunan Ali Ç. hakkında mahkeme delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.



Diğer beraat kararları ise iş adamı İbrahim D. ve FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan Körfez Dershanesinde hizmetli olarak çalışan tutukla sanık Abdulkadir B.'nin yargılandığı 2 ayrı davada verildi. Her iki sanık yargılandığı davalardan beraat etti. - AFYONKARAHİSAR